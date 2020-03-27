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27 марта 2020, пятница, 16:57 88
Транспорт 2020-03-27T16:58:16+02:00
Українські Новини
Авиакомпания SkyUp приостанавливает регулярные рейсы до конца карантина

Авиакомпания SkyUp приостанавливает регулярные рейсы до конца карантина

Кира Молчанова
Самолет, Авиакомпании, SkyUp, SkyUp Airlines, карантин в Украине
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

Авиакомпания SkyUp, которая участвовала в эвакуации украинцев из Европы, приостановила выполнение всех регулярных рейсов до 24 апреля включительно.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"SkyUp Airlines отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля 2020 года включительно из-за продления общенационального карантина", — сказано в нем.

Отмечается, что согласно законодательству и в соответствии с правилами авиакомпании в случае отмены рейса из-за форс-мажорных обстоятельств, пассажиры могут рассчитывать на изменение даты вылета без дополнительных доплат или на возвращение стоимости приобретенных авиабилетов согласно условиям примененного тарифа.

Авиакомпания предупредила, что в связи с большим количеством запросов, срок обработки обращений пассажиров может быть дольше, чем в обычных условиях.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабмин продлили карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

Также 18 марта 57 авиарейсов вернули в Украину более 11 тысяч граждан.

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