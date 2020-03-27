ТРЦ Dream Town в Киеве не будет начислять арендную плату арендаторам в период карантина

В условиях продленного до 24 апреля карантина в Украине, торгово-развлекательный центр Dream Town в Киеве решил не начислять арендную плату арендаторам в период карантина.

Об этом сообщил совладелец ТРЦ бизнесмен Гари Корогодский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы не будем начислять на период карантина арендную плату и платежи за маркетинг (кроме работающих продуктовых)", - написал он.

В то же время арендаторы продолжат оплачивать расходы, связанные с поддержанием систем объекта и охраной имущества, а также коммунальные услуги.

Как сообщали Українськi Новини,

парламент предлагает Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен.

Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

Также из-за карантина в Украине большинство крупнейших авиаперевозчиков на время отменили все международные и чартерные рейсы до 24 апреля.