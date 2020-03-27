Рада купила у частника 6 тыс. масок на резинках по 19,8 гривен за штуку

Так как Минздрав призывает украинцев надевать маски в общественных местах, управление административных зданий аппарата Верховной Рады закупило у физического лица-предпринимателя Николая Марченко (Киев) 6 тыс. медицинских масок за 118,8 тыс. гривен. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини. Договор составлен 23 марта. Согласно ему, управление закупило 6 тыс. нестерильных трехслойных медицинских масок на резинках за 19,8 гривен\/единица (без НДС). Марченко обязан предоставить маски в течение 10 дней с дня составления договора. В свою очередь, госведомство должно оплатить товар за средства государственного бюджета в течение 10 дней после его получения. Как сообщали Українськi Новини, 25 марта депутат Рады от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что депутаты обсуждают необходимость носить маску, перчатки и защитные очки на внеочередном заседании. Также в связи с эпидемией коронавируса заседание Верховной Рады Украины могут провести на открытом воздухе или в большом помещении. В качестве альтернативы сессионному залу рассматриваются стадион и концертный зал. Напомним, что в аптеках практически нет медицинских маскок, а в интернете по заоблачной цене.