Замгенпрокурора Трепак подал в отставку

Несмотря на то, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова не планировала увольнять своих заместителей, замгенпрокурора Виктор Трепак написал заявление об увольнении.

Об этом Українським Новинам сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Заявление он принес. Я его еще не подписала", - сказала генпрокурор.

При этом, Венедиктова не назвала причину по которой Трепак подал в отставку.

Также она не подтвердила информацию, что это произошло из-за отстранения его от дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

"У него есть действительно резонансные дела, которые за ним и остаются. И группа прокуроров по этим делам остается", - сказала Венедиктова.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский 17 марта назначил Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора.

Ранее сообщалось о том, что после того, как бывшему генеральному прокурору Руслану Рябошапке Верховная Рада выразила недоверие 5 марта, исполняющим обязанности генерального прокурора стал Виктор Чумак. 17 марта он подал в отставку.