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27 березня 2020, пʼятниця, 15:14 14
Судова влада 2020-03-27T15:18:45+02:00
Українські Новини
Заступник генпрокурора Трепак подав у відставку

Заступник генпрокурора Трепак подав у відставку

Таня Войтюк
Замгенпрокурора, Віктор Трепак, Відставка, Ірина Венедиктова
Віктор Трепак. Фото: Віктор Тріпак/Фейсбук
Віктор Трепак. Фото: Віктор Тріпак/Фейсбук

Незважаючи на те, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова не планувала звільняти своїх заступників, заступник генпрокурора Віктор Тріпак написав заяву про звільнення.

Про це Українським Новинам повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова.

"Заяву він приніс. Я його ще не підписала", - сказала генпрокурор.

При цьому Венедиктова не назвала причину по якій Тріпак подав у відставку.

Також вона не підтвердила інформацію, що це сталося через відсторонення його від справи про вбивство Катерини Гандзюк.

"У нього є дійсно резонансні справи, які за ним і залишаються. І група прокурорів у цих справах залишається", - сказала Венедиктова.

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський 17 березня призначив Ірину Венедиктову на посаду генерального прокурора.

Раніше повідомлялося про те, що після того, як колишньому генеральному прокурору Руслану Рябошапке Верховна Рада висловила недовіру 5 березня, виконуючим обов'язки генерального прокурора став Віктор Чумак. 17 березня він подав у відставку.

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