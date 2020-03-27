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27 марта 2020, пятница, 13:14 97
Экономика 2020-03-27T13:14:46+02:00
Українські Новини
Гривна стремительно дешевеет. Курс НБУ на 30 марта

Гривна стремительно дешевеет. Курс НБУ на 30 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как НБУ рассказал об инфляции во время карантина, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 30 марта, на 12,13 коп. до 28,2320 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27-29 марта, на 14,95 коп. до 28,1107 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны и продал на межбанке $11 млн. Однако Национальный банк Украины не продавал валюту на межбанке для сдерживания курса гривны в среду, 25 марта, и получил партию наличного доллара для подкрепления касс банков.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 марта на 27,54 коп. до 28,7094 UAH/USD, курс покупки повысился на 23,85 коп. до 28,0055 UAH/USD.

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