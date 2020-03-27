Меган Маркл возвращается в кино. Пока — в документальное

Герцогиня Сассекская Меган, которая выполнила свою последнюю королевскую обязанность, решила вернуться в киноиндустрию и озвучит закадровый текст документального фильма студии Disney.

Об этом сообщила в Twitter студия Disney.

Эта роль станет первой с того момента, как Меган отказалась ль придворных обязанностей.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArpgkbrjRj — Disney+ (@disneyplus) March 26, 2020

Будущий фильм называется Elephant ("Слон"). Его можно будет увидеть на подписном канале Disney+ уже 3 апреля. Это не единственная лента, которую у Disney озвучивает знаменитость. На канале Disney+ выходит другой фильм, озвученный Натали Портман. Фильм будет называться - Dolphin Reef ("Дельфиновый риф").

Новость о возвращении Меган в киноиндустрию подтвердил в четверг и Букингемский дворец.

Как следует из объединенного трейлера к обоим фильмам - "Слон" и "Дельфиновый риф" - в истории о слонах рассказывается об одной семье, проделавшей необычайное путешествие через Африку длиной в тысячу километров, которое полностью перевернуло ее жизнь.

Британское издание Daily Mail пишет, что Меган Маркл работала над фильмом еще осенью в Лондоне. Компания сама обратилась к ней, чтобы герцогиня читала закадровый текст. В издании вспомнили о том, что до этого приложения принц Гарри разговаривал с главой студии Disney Бобом Айгером и пошутил о том, что его жена могла бы озвучить кого-то.

До брака с принцем Гарри Меган Маркл снялась в нескольких небольших ролях в кино и на телевидении. Однако в свою бытность актрисой озвучиванием Меган не занималась.

Как сообщали Українські Новини, королева Великобритании Елизавета II положительно отреагировала на решение герцогов Сассекских Принца Гарри и его супруги Меган Маркл снять с себя королевские полномочия.

После этого принц Гарри прибыл в Канаду, на остров Ванкувер, где планирует начать новую жизнь вдали от британского королевского двора вместе с женой Меган и сыном Арчи.

Герцог и герцогиня Сассекские, которые переехали в Канаду, прекратят выполнять свои королевские обязанности 31 марта.

Принц Гарри на одном из мероприятий попросил его уже сейчас называть его "просто Гарри".