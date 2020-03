Меган Маркл возвращается в кино. Пока — в документальное

Об этом сообщила в Twitter студия Disney.

Эта роль станет первой с того момента, как Меган отказалась ль придворных обязанностей.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArpgkbrjRj