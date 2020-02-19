Меган Маркл и принц Гарри прекратят выполнять свои королевские обязанности 31 марта

Герцог и герцогиня Сассекские, которые переехали в Канаду, прекратят выполнять свои королевские обязанности 31 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь пары, передает "BBC Украина".

Они больше не будут представлять королеву, но за год эти договоренности пересмотрят.



В начале года Гарри и Меган отказались от выполнения обязанностей как старшие члены королевской семьи. Они заявили, что хотят быть финансово независимыми.

Пара намерена жить между Великобританией и Северной Америкой, однако, их представитель сообщил, что они будут находиться в Британии "регулярно". Сейчас пара вместе с их сыном Арчи находится в Канаде.

В Британию Меган и Гарри планируют вернуться в конце этого месяца.



Также Гарри ждут на Лондонском марафоне в апреле. Это спортивное действо проходит под его патронатом. В мае пара посетит Invictus Games в Нидерландах.

Формально у пары сохранится титул "королевские высочества", но они не будут их использовать.

Использование слова "королевский" пока является предметом дискуссии, сообщил представитель пары.



Как сообщали Українські Новини, жена принца Гарри Меган хочет родить второго ребенка в США.