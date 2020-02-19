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19 февраля 2020, среда, 21:27 16
Шоу-бизнес 2020-02-19T21:28:15+02:00
Українські Новини
Меган Маркл и принц Гарри прекратят выполнять свои королевские обязанности 31 марта

Меган Маркл и принц Гарри прекратят выполнять свои королевские обязанности 31 марта

Валерия Драгомирова
Великобритания, Королевский титул, Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal

Герцог и герцогиня Сассекские, которые переехали в Канаду, прекратят выполнять свои королевские обязанности 31 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь пары, передает "BBC Украина".

Они больше не будут представлять королеву, но за год эти договоренности пересмотрят.


В начале года Гарри и Меган отказались от выполнения обязанностей как старшие члены королевской семьи. Они заявили, что хотят быть финансово независимыми.

Пара намерена жить между Великобританией и Северной Америкой, однако, их представитель сообщил, что они будут находиться в Британии "регулярно". Сейчас пара вместе с их сыном Арчи находится в Канаде.

В Британию Меган и Гарри планируют вернуться в конце этого месяца.

Также Гарри ждут на Лондонском марафоне в апреле. Это спортивное действо проходит под его патронатом. В мае пара посетит Invictus Games в Нидерландах.

Формально у пары сохранится титул "королевские высочества", но они не будут их использовать.

Использование слова "королевский" пока является предметом дискуссии, сообщил представитель пары.

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