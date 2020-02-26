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26 февраля 2020, среда, 22:40 31
Жизнь 2020-02-26T22:42:18+02:00
Українські Новини
Принц Гарри попросил обращаться к нему только по имени, не называя титула

Принц Гарри попросил обращаться к нему только по имени, не называя титула

Анна Рудык
Принц Гарри, Букингемский дворец, королевская семья, Меган Маркл

Принц Гарри, который вместе со своей женой Меган Маркл прекратит выполнять королевские обязанности 31 марта, на одном из мероприятий попросил его уже сейчас называть его "просто Гарри". Об этом пишет The Sun.

Так, сообщается, что принц выступил на саммите в поддержку своей инициативы по природоохранному туризму Travalyst в Эдинбурге.

Несмотря на то, что его королевские полномочия будут сняты только 31 марта, принц Гарри уже сейчас хочет, чтобы его называли лишь по имени.

"Он объяснил, что обращаться к нему стоит просто Гарри. Поэтому, господа, предоставьте большой и теплый шотландский прием Гарри", - передает слова журналистки издание.

Как сообщали Українські Новини, принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду: как королевская семья начнет жизнь с нуля.

Ранее, в 2019 году, у Меган и Гарри родился первенец, которого они назвали Арчи. 

Также принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы и вернут деньги за коттедж.

А Елизавета II поддержала желание Принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи. 

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