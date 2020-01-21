Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду: как королевская семья начнет жизнь с нуля

После того, как Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о том, что хотят снять с себя королевские полномочия, Королева Великобритании Елизавета II неоднозначно отреагировала на желание герцогов Сассеских, но в конечном счете поддержала решение супругов. Во вторник, Принц Гарри прибыл в Канаду, на остров Ванкувер, где планирует начать новую жизнь вдали от британского королевского двора вместе с женой Меган и сыном Арчи. Об этом передает российская служба ВВС.

Королева Елизавета II поддержала желание внука и его жены начать новую жизнь, а чуть позже Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и Меган больше не будут использовать королевские титулы и перестанут получать государственные средства.

Это означает, что с весны 2020 года их больше нельзя будет называть "Их королевские высочества". При этом они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранит титул принца, который достался ему при рождении.

На встрече с королевой было договорено о неком переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить часть времени в Канаде, а часть - в Британии. Сколько продлится этот период, неизвестно.

Корреспондент Би-би-си по вопросам королевской семьи Джонни Даймонд отмечает, что искреннее сожаление королевы по поводу решения Гарри и Меган очевидно, ведь она предпочла бы, чтобы они остались при своих нынешних ролях. Но она также ясно дала понять, что они остаются членами семьи и ценить их меньше не станут.

Гарри и Меган также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

До этого супруги жаловались на давление и слишком пристальное внимание СМИ, а Гарри высказывал опасения, что его жена может стать жертвой "тех же мощных сил", которые привели к гибели его матери, принцессы Дианы.

Принц прибыл в международный аэропорт Виктории, столицы Британской Колумбии на острове Ванкувер.

Меган и Гарри провели шесть недель на острове Ванкувер во время рождественских каникул, после чего вылетели в Великобританию. Вскоре Меган вернулась в Британскую Колумбию.

В понедельник Гарри принял участие в Британо-африканском инвестиционном форуме - возможно, в последний раз в официальном качестве.

Затем принц встретился с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, после чего отправился в аэропорт Хитроу и вылетел в Канаду.

Что касаемо ощущений самой пары, Принц Гарри сделал заявление, в котором сказал, что хотел, чтобы люди узнали всю правду от него самого, "не от принца, не от герцога, а просто от Гарри".

В понедельник журналисты заметили Меган на прогулке в парке с сыном Арчи и двумя собаками неподалеку от особняка, в котором сейчас живет чета герцога и герцогини Сассекских. Меган широко улыбалась и выглядела неподдельно счастливой. Меган сопровождала охрана. Пока не ясно, были ли телохранители британскими или канадскими.

Что касаемо финансового вопроса, пара говорит, что хочет стать финансово независимой, У них есть свой сайт sussexroyal.com, но сейчас он не коммерческий. На данный момент 95% их финансов поступает из доходов отца Гарри принца Уэльского Чарльза.

Остается нерешенными и вопросы, связанные с жизнью Гарри и Меган в Канаде - кто будет платить за охрану четы Сассекских, а также на каких законных основаниях британец Гарри и американка Меган поселятся в этой стране.

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от денег из бюджета королевского двора, но это по идее не касается расходов на обеспечение их безопасности. Охраняет членов королевской семьи британская полиция, эта работа оплачивается из бюджета отдельно и обходится более чем в 100 млн фунтов (130 млн долларов) ежегодно - на всю многочисленную королевскую семью и ее резиденции.

По меркам канадской прессы, охрана Гарри, Меган и их сына Арчи в Канаде будет стоить примерно 1,3 млн долларов США в год.

"Безопасность - важный вопрос. У Гарри нет никаких шансов когда-либо начать жить жизнью простого, никому не известного гражданина. Он рожден в королевской семье, он всю жизнь будет мишенью для террористов", - считает публицист Кейт Молтби.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году у Меган и Гарри родился первенец, которого они назвали Арчи.

Также отец Меган Маркл заявил о том, что готов выступить против дочери на судебном заседании