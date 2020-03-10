Принц Гарри и Меган выполнили последнюю королевскую обязанность

Британский принц Гарри и его жена Меган, которые решили уйти из королевской семьи, в понедельник, 9 марта, в последний раз приняли участие в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи. Об этом пишет DW.

Вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и его женой Кейт они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие гости.



Как сообщали Українські Новини, первые слухи о том, что принц Гарри с женой хотят уйти из королевской семьи появились в начале января 2020 года.



Также, по мнению экспертов, такой расклад событий связан с внутренними конфликтами с родственниками.



Уже в конце января Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду. Королева Елизавета II поддержала желание внука и его жены начать новую жизнь, а чуть позже Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и Меган больше не будут использовать королевские титулы.



Тем временем Меган Маркл и принц Гарри прекратят выполнять свои королевские обязанности 31 марта.