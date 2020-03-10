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10 марта 2020, вторник, 10:28 273
Европа 2020-03-10T10:30:28+02:00
Українські Новини
Принц Гарри и Меган выполнили последнюю королевскую обязанность

Принц Гарри и Меган выполнили последнюю королевскую обязанность

Валерия Драгомирова
Принц Гарри, Меган Маркл, Выход Гарри и Меган из королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal

Британский принц Гарри и его жена Меган, которые решили уйти из королевской семьи, в понедельник, 9 марта, в последний раз приняли участие в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи. Об этом пишет DW.

Вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и его женой Кейт они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие гости.


Как сообщали Українські Новини, первые слухи о том, что принц Гарри с женой хотят уйти из королевской семьи появились в начале января 2020 года. 

Также, по мнению экспертов, такой расклад событий связан с внутренними конфликтами с родственниками

Уже в конце января Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду. Королева Елизавета II поддержала желание внука и его жены начать новую жизнь, а чуть позже Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и Меган больше не будут использовать королевские титулы. 

Тем временем Меган Маркл и принц Гарри прекратят выполнять свои королевские обязанности 31 марта. 

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