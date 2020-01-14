Елизавета II поддержала желание Принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи

В частности, в понедельник королева собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми.

"Несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью моей семьи", - заявила Елизавета II.

По словам королевы, на встрече договорились о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекскте проведут время в Канаде и Великобритании.

Финальные решения по этому поводу, по ее словам, будут приняты в ближайшие дни. Во встрече в Сандрингемском дворце, кроме королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, участвовали отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям.

Как сообщали Українські Новини, 93-летняя Елизавета II "засветилась" за рулем Range Rover с недовольным выражением лица.

Также Елизавета II поставила приоритетом вывести Великобританию из Евросоюза 31 января 2020 года.

Кроме того, предполагалось, что в течение 18 месяцев Королева Великобритании Елизавета II может отречься от короны в пользу своего сына принца Чарльза.