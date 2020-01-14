Елизавета II поддержала желание Принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II положительно отреагировала на решение герцогов Сассекских Принца Гарри и его супруги Меган Маркл снять с себя королевские полномочия. Об этом сообщает ВВС Украина. В частности, в понедельник королева собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми. "Несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью моей семьи", - заявила Елизавета II. По словам королевы, на встрече договорились о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекскте проведут время в Канаде и Великобритании. Финальные решения по этому поводу, по ее словам, будут приняты в ближайшие дни. Во встрече в Сандрингемском дворце, кроме королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, участвовали отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям. Как сообщали Українські Новини, 93-летняя Елизавета II "засветилась" за рулем Range Rover с недовольным выражением лица. Также Елизавета II поставила приоритетом вывести Великобританию из Евросоюза 31 января 2020 года. Кроме того, предполагалось, что в течение 18 месяцев Королева Великобритании Елизавета II может отречься от короны в пользу своего сына принца Чарльза.