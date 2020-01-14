подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Мир
  • Елизавета II поддержала желание Принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи
14 января 2020, вторник, 20:52 68
Мир 2020-01-14T21:14:29+02:00
Українські Новини
Елизавета II поддержала желание Принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи

Елизавета II поддержала желание Принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи

Елизавета Кесельман
Королева Елизавета II, Принц Гарри, Выход Гарри и Меган из королевской семьи
Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Анатоль Вовк
Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Анатоль Вовк

Королева Великобритании Елизавета II положительно отреагировала на решение герцогов Сассекских Принца Гарри и его супруги Меган Маркл снять с себя королевские полномочия. Об этом сообщает ВВС Украина.

В частности, в понедельник королева собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми.

"Несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью моей семьи", - заявила Елизавета II.

По словам королевы, на встрече договорились о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекскте проведут время в Канаде и Великобритании.

Финальные решения по этому поводу, по ее словам, будут приняты в ближайшие дни. Во встрече в Сандрингемском дворце, кроме королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, участвовали отец Гарри принц Уэльский и его старший брат принц Уильям.

Как сообщали Українські Новини, 93-летняя Елизавета II "засветилась" за рулем Range Rover с недовольным выражением лица.

Также Елизавета II поставила приоритетом вывести Великобританию из Евросоюза 31 января 2020 года.

Кроме того, предполагалось, что в течение 18 месяцев Королева Великобритании Елизавета II может отречься от короны в пользу своего сына принца Чарльза.

Больше новостей о: Королева Елизавета II Принц Гарри Выход Гарри и Меган из королевской семьи

Новости
В Украине ударят морозы до -11 с ветрами и туманами: прогноз погоды на среду 21:00
Главные мифы о скандальном законе о труде: что нужно знать украинцам 20:58 Инфографика
Елизавета II поддержала желание Принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи 20:52
Рада намерена повторно рассмотреть вопрос легализации игорного бизнеса, - Арахамия 20:45
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
больше новостей
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева 18:29
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Более 2 млн гривен: министр Бородянский и его замы получили под Новый год сумасшедшую зарплату 10:17
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok