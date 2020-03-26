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26 березня 2020, четвер, 20:12 7
Кабмін 2020-03-26T20:34:12+02:00
Українські Новини
Фінансування секретаріату уряду Кабмін пропонує урізати на 1,4 млрд гривень

Фінансування секретаріату уряду Кабмін пропонує урізати на 1,4 млрд гривень

Ярина Вацяк
Кабмін, Верховна Рада, фінансування, секретаріат уряду
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді скоротити фінансування секретаріату уряду на 1,4 млрд гривень з 3,6 млрд до 2,2 млрд, в той час, як пропонує також зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст якого мають Українські Новини.

У прийнятому парламентом 14 листопада держбюджеті на 2020 рік передбачалося фінансування секретаріату Кабміну в розмірі 3,608 млрд гривень.

В запропонованих змінах витрати на апарат уряду пропонується скоротити на 1,4 млрд гривень і встановити в розмірі 2,223 млрд гривень.

При цьому забезпечення апарату парламенту пропонується зменшити на 48,3 млн гривень з 2,037 млрд до 1,989 млрд гривень.

А на забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента пропонується скоротити на 11 млн гривень з 916,2 млн гривень до 905,2 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін скорочує наполовину витрати Мінкультури - під ніж підуть Держкіно, фонд культури і "молодіжка".

Також Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити витрати на субсидії на 8 млрд гривень, які раніше планували підвищити з-за карантину.

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