Фінансування секретаріату уряду Кабмін пропонує урізати на 1,4 млрд гривень

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді скоротити фінансування секретаріату уряду на 1,4 млрд гривень з 3,6 млрд до 2,2 млрд, в той час, як пропонує також зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст якого мають Українські Новини.

У прийнятому парламентом 14 листопада держбюджеті на 2020 рік передбачалося фінансування секретаріату Кабміну в розмірі 3,608 млрд гривень.

В запропонованих змінах витрати на апарат уряду пропонується скоротити на 1,4 млрд гривень і встановити в розмірі 2,223 млрд гривень.

При цьому забезпечення апарату парламенту пропонується зменшити на 48,3 млн гривень з 2,037 млрд до 1,989 млрд гривень.

А на забезпечення діяльності Президента та Офісу Президента пропонується скоротити на 11 млн гривень з 916,2 млн гривень до 905,2 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін скорочує наполовину витрати Мінкультури - під ніж підуть Держкіно, фонд культури і "молодіжка".

Також Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити витрати на субсидії на 8 млрд гривень, які раніше планували підвищити з-за карантину.