В Израиле на въезд и выезд закрыли туристическую столицу

В то время, как в Киеве усилили карантинные меры, и ограничили въезд, в Израиле полностью на въезд и выезд закрыли город Эйлат. Об этом передает Yedioth News.

Отмечается, что курортный город перекрыт на въезд с обеих сторон блокпостами на шоссе 12 и 90.

Въезд разрешают лишь местным жителям после проверки на коронавирус. При этом все гостиницы в городе закрыты, туристам въезд запрещен.

Как передают местные власти, такие меры приняты с целью ограничить попадание вируса в город, и сохранить звание туристической столицы Израиля.

Накануне правительство приняло решение об ужесточении карантинных мер сроком на неделю - до 1 апреля.

В частности, жителям запрещено отходить от дома более чем на 100 метров, такси запрещено перевозить более одного пассажира, а также отменены все массовые собрания и спортивные занятия.

Как сообщали Українські Новини, президент государства Реувен Ривлин помогает родителям отдохнуть на карантине, читая детям сказки-онлайн.

Кроме того, израильская разведка в ходе спецоперации закупила 100 тысяч тестов на коронавирус у стран Персидского залива.