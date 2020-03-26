Доллар вернулся к росту. Официальный курс от НБУ в четверг

И пока экономист прогнозирует, что на ближайшие две недели курсовой коридор составит 27,5-28 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 марта, на 18,24 коп. до 27,9552 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 марта, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,0920 1 доллар США 27,9552 1 швейцарский франк 28,5432 10 иен 2,5088 10 российских рублей 3,5563 1 евро 30,2671



Как сообщали Українські Новини, курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.



Также банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины. Банкиры считают, что сейчас курс гривны уперся в свой потолок 28 грн/$. Следующий психологический уровень — 30 грн/$.



Тем временем спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.