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26 марта 2020, четверг, 06:00 437
Экономика 2020-03-26T06:00:01+02:00
Українські Новини
Доллар вернулся к росту. Официальный курс от НБУ в четверг

Доллар вернулся к росту. Официальный курс от НБУ в четверг

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Доллары и гривны
Доллары и гривны

И пока экономист прогнозирует, что на ближайшие две недели курсовой коридор составит 27,5-28 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 марта, на 18,24 коп. до 27,9552 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 марта, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,0920
1 доллар США 27,9552
1 швейцарский франк 28,5432
10 иен 2,5088
10 российских рублей 3,5563
1 евро 30,2671


Как сообщали Українські Новини, курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.

Также банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины. Банкиры считают, что сейчас курс гривны уперся в свой потолок 28 грн/$. Следующий психологический уровень — 30 грн/$.

Тем временем спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

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