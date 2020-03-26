Проекты местных общин в этом году могут остаться без финансирования

В рамках пересмотра бюджета на текущий год Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде отказаться от заложенной в бюджете поддержки проектов Государственного фонда регионального развития.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которых располагают Українськi Новини.

Изначально в бюджете предусматривалось 7,5 млрд гривен на проекты Фонда регионального развития, однако в документе в соответствующей строчке программы финансирование не предусмотрено.

Также не предусмотрено выделение субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий (предусматривалось 2 млрд гривен) и на поддержку развития объединенных территориальных общин (предусматривалось 2,1 млрд гривен).

Кроме того, предварительно рассматривает возможность отказа от пополнения на 1,6 млрд гривен уставного капитала государственного учреждения "Фонд енергоэффективности" и от финансирования программы доступного жилья.

Финансирование Министерства развития общин и территорий могут уменьшить в 4 раза, или на 1,863 млрд гривен до 621,723 млн гривен.

При этом расходы на аппарат министерства предлагается сократить в 5,4 раза до 420,357 млн гривен.

Расходы Минрегиона на общегосударственные издержки и кредитование предлагается сократить в 10,1 раза, или на 11,6 млрд гривен до 1,275 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает оставить без господдержки аграриев.

Также возможно сокращение финансирования культурной сферы и дорожного строительства.

При этом председатель Рады Разумков утверждает, что предложенный проект изменений в бюджет не является окончательным.