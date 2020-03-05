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  • Из-за фундаментального несогласия, -  Бородянский рассказал, почему отказался возглавлять Минкультуры
05 марта 2020, четверг, 21:28 1340
Политика 2020-03-05T21:43:51+02:00
Українські Новини
Из-за фундаментального несогласия, -  Бородянский рассказал, почему отказался возглавлять Минкультуры

Из-за фундаментального несогласия, -  Бородянский рассказал, почему отказался возглавлять Минкультуры

Ярина Вацяк
Минкультуры, Владимир Бородянский, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался работать в новом правительстве из-за разделения министерства.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере, спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", - написал он.

Он отметил, что его команда практически завершила создание гуманитарной стратегии и в ближайшее время она может быть представлена обществу.

Среди своих достижений Бородянский отметил создание закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения традиционного характера среды и противодействия хаотичной застройке", принятие которого обеспечит сохранение памятников.

В частности, он указал необходимость продолжения работы над законом "О медиа" для защиты информационного пространства.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее экс-министр Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Журналисты и представители медиа-сообщества раскритиковали данные проекты. 

НСЖУ требовал отставки министра Бородянского за его враждебный к журналистике законопроект.

 

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