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26 березня 2020, четвер, 16:30 13
Кабмін 2020-03-26T17:27:00+02:00
Українські Новини
Кабмін скорочує наполовину витрати Мінкультури - під ніж підуть Держкіно, фонд культури і "молодіжка"

Кабмін скорочує наполовину витрати Мінкультури - під ніж підуть Держкіно, фонд культури і "молодіжка"

Ярина Вацяк
Культура, Кабмін, Мінкультури, Держкіно, УКФ
Мінкультури. Фото: trust.ua
Мінкультури. Фото: trust.ua

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді зменшити фінансування Міністерства культури, молоді та спорту України (МКМР), а також пропонує збільшити видатки на 96 млрд гривень та зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень.

Про це написав колишній міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, який відмовився працювати в новому уряді через розділення міністерства, на своїй сторінці в Facebook.

"Скорочення видатків на гуманітарну сферу - 13,4 млрд гривень (МКМР + МОН). Витрати на сфери МКМР зменшуються на 6,4 млрд гривень або на 41%. Фінансування спорту (без урахування Олімпіади) скорочується на 43%", - написав він.

Бородянський також зазначив, що в реченні Кабміну також на 100% скорочуються всі програми Українського культурного фонду, Українського інституту книги, Держкіно, Держтуризму, зупиняється будівництво музею Голодомору, музею Небесної Сотні, не створюється музей сучасного мистецтва.

Документ: facebook.com/Borodyanskiy.VolodymyrДокумент: facebook.com/Borodyanskiy.Volodymyr

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити витрати на субсидії на 8 млрд гривень, які раніше планували підвищити через карантин.

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