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26 марта 2020, четверг, 13:42 153
Экономика 2020-03-26T13:42:53+02:00
Українські Новини
Кабмин предложил сократить расходы госбюджета на проведение земреформы на 33%

Кабмин предложил сократить расходы госбюджета на проведение земреформы на 33%

Ольга Фандорина
Кабмин, Верховная Рада, Госбюджет, Земельная реформа

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить расходы государственного бюджета на проведение земельной реформы на 33%, или на 25,08 млн гривен, до 50,899 млн гривен в 2020 году.

Об этом говорится в приложении к законопроекту об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, обнародованном депутатом парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Согласно ему, также предлагается отказаться от выделения средств на проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы.

При этом планируется сократить расходы на противоэпизоотические мероприятия в 40,5 раза до 14,3 млн гривен.

Так, предлагается сократить финансирование Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на 12% до 4,797 млрд гривен.

По словам Гончаренко, это законопроект предложен Кабмином на рассмотрение руководству Рады и фракций и официально не зарегистрирован.

Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.

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