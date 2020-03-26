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26 березня 2020, четвер, 13:24 22
Суспільство 2020-03-26T14:45:03+02:00
Українські Новини
Як і в яких умовах лікують хворих на коронавірус у Києві: опубліковано відео

Як і в яких умовах лікують хворих на коронавірус у Києві: опубліковано відео

Анна Рудык
Віталій Кличко, Олександрівська міська клінічна лікарня, Коронавірус, коронавірус в Києві

Мер Києва Віталій Кличко відвідав Олександрівську лікарню і показав, в яких умовах лікуються пацієнти з коронавірусом, яких у столиці вже 40. Відео він продемонстрував під час брифінгу сьогодні, 26 березня.

Так, медперсонал лікарні повідомив меру про те, скільки в лікарні є боксів для хворих на коронавірус і палати які призначені для ізоляції пацієнтів з підозрою на інфекцію.

Крім того, працівники Олександрівської лікарні показали, як обладнані реанімаційні палати для хворих з коронавірусом, у яких захворювання приймає більш важку форму.

Експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовані 1 437 киян. А Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на коронавірус ще більше 30 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.

Також Зеленський готовий скасувати наказ про окремі палати для перших осіб держави.

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