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26 березня 2020, четвер, 11:40 14
Кабмін 2020-03-26T12:28:47+02:00
Українські Новини
Кабмін хоче урізати витрати на субсидії на 8 млрд гривень, - депутат

Кабмін хоче урізати витрати на субсидії на 8 млрд гривень, - депутат

Анна Рудык
Кабмін, субсидії, Урізання субсидій, Карантин в Україні
Субсидії
Субсидії

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити витрати на субсидії на 8 млрд гривень, які раніше планували підвищити через карантин.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Кабмін пропонує зменшити видатки на субсидії на 8 млрд грн (!!!), припинити фінансування Українського культурного фонду", - написав він.

Гончаренко також повідомив, що Кабмін пропонує Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Наразі цього законопроекту немає серед зареєстрованих на сайті Ради.

Раніше повідомлялося, що на час карантину уряд збільшує субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 грн. Механізм має запрацювати після прийняття Верховною Радою закону про Стабілізаційному фонді.

Як повідомляли Українські Новини, парламент пропонує Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Раніше заступник глави офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

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