МОЗ дозволив частину операцій у період карантину

Міністерство охорони здоров'я віднесло термінові і невідкладні планові госпіталізації та планові операції до таких, які не підпадають під заборону у період карантину. Про це йдеться в наказі міністерства №698 від 23 березня, передають Українські Новини. Під заборону також не підпадають: надання медичної допомоги при ускладненому перебігу вагітності, надання допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, надання паліативної меддопомоги в стаціонарних відділеннях та інші невідкладні заходи у випадках, коли їхнє відтермінування несе серйозний ризик для життя. Згідно з наказом, у період карантину у закладах охорони здоров'я прийом хворих з ознаками респіраторного захворювання повинен проводитися в окремих приміщеннях з дотриманням вимог інфекційного контролю. При цьому заклади охорони здоров'я повинні збільшити частку медичної допомоги, яка надається з використанням засобів дистанційного зв'язку. Як повідомляли Українські Новини, за 25 березня кількість підтверджених випадків коронавирусной інфекції в Україні зросла на 43 людини. Згалом у світі вже близько півмільйона хворих. Тим часом у Франції вирішили провести військову операцію проти коронавіруса.