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26 березня 2020, четвер, 11:23 17
Медицина 2020-03-26T13:00:02+02:00
Українські Новини
МОЗ дозволив частину операцій у період карантину

МОЗ дозволив частину операцій у період карантину

Оксана Соболь
Карантин, Міністерство охорони здоров’я України, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, операції
Лікарня. Фото: pixabay
Лікарня. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я віднесло термінові і невідкладні планові госпіталізації та планові операції до таких, які не підпадають під заборону у період карантину.

Про це йдеться в наказі міністерства №698 від 23 березня, передають Українські Новини.

Під заборону також не підпадають: надання медичної допомоги при ускладненому перебігу вагітності, надання допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, надання паліативної меддопомоги в стаціонарних відділеннях та інші невідкладні заходи у випадках, коли їхнє відтермінування несе серйозний ризик для життя.

Згідно з наказом, у період карантину у закладах охорони здоров'я прийом хворих з ознаками респіраторного захворювання повинен проводитися в окремих приміщеннях з дотриманням вимог інфекційного контролю.

При цьому заклади охорони здоров'я повинні збільшити частку медичної допомоги, яка надається з використанням засобів дистанційного зв'язку.

Як повідомляли Українські Новини, за 25 березня кількість підтверджених випадків коронавирусной інфекції в Україні зросла на 43 людини.

Згалом у світі вже близько півмільйона хворих.

Тим часом у Франції вирішили провести військову операцію проти коронавіруса.

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