подписаться на рассылку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
26 марта 2020, четверг, 09:29 121
Европа 2020-03-26T09:30:10+02:00
Українські Новини
Во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом

Во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом

Ольга Фандорина
Франция, Коронавирус, Эммануэль Макрон, коронавирус в Европе
Эммануэль Макрон. Фото: lefigaro.fr
Эммануэль Макрон. Фото: lefigaro.fr

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" при участии армии для борьбы с распространением коронавируса, которым в мире заразилось почти полмиллиона людей. Об этом сообщает RFI.

Макрон отметил, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Стойкость"), отдельную (от операции) Sentinelle ("Часовой"), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом", - сказал президент.

Эмманюэль Макрон также призвал к национальному единству в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

Как сообщали Українські Новини,  количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 145, пять летальных, от коронавирусной болезни в мире умерли 21 276 человек, выздоровели – 114 012. Всего зарегистрировано 470 973 случая заражения COVID-19.

Также Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц.

Помимо этого Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Больше новостей о: Франция Коронавирус Эммануэль Макрон коронавирус в Европе

Зарегистрированных случаев COVID-19 уже почти полмиллиона. Данные коронавируса на 26 марта
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина
Новости
Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавируса 09:57
В Тернопольской области уже 15 человек заболели коронавирусом, из них четверо - врачи 09:51 Инфографика
Во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом 09:29
Сегодня Кличко проведет экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве 09:25
В Виннице закрыли на карантин роддом из-за заболевшей медсестры, - СМИ 09:00
больше новостей
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
больше новостей
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни пока не существует 09:35
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров 11:11
больше новостей
Выплаты пенсий украинцам в марте выросли. Данные ПФУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok