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26 марта 2020, четверг, 10:50 664
Экономика 2020-03-26T10:55:32+02:00
Українські Новини
Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 26 марта

Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 26 марта

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В то время, как доллар и евро снова подскочили, в четверг, 26 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 24 марта, снизился на 2 копейки  до 3,08 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на на 4 копейки и составляет 3,68 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 26 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,08 3,68
Максимальный 3,42 4,00
Минимальный 2,44 3,46

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 марта на 9,09 коп. до 28,4368 UAH/USD, курс покупки – повысился на 14,62 коп. до 27,7539 UAH/USD.

Также курс доллара ударит по ценам. Больше всего подорожают лекарства, причем не только привозные, но и украинского производства.

А спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов. 

Ранее банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины. Банкиры считают, что сейчас курс гривны уперся в свой потолок 28 грн/$. Следующий психологический уровень — 30 грн/$.

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