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26 березня 2020, четвер, 10:21 11
Політика 2020-03-26T10:46:38+02:00
Українські Новини
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат

Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат

Надежда Комендантова
Кабмін, Олексій Гончаренко, Бюджет України, Державний бюджет України, дефіцит бюджету
Бюджет.
Бюджет.

Після того, як Кабінет Міністрів збільшив на 50% соціальні нормативи при нарахуванні житлових субсидій на час продовженого карантину, а також пообіцяв доплатити пенсіонерам по тисячі гривень, парламент пропонує Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Кабмін запропонував ВР зміни до Держбюджету (далі по тексту ГБ). Серед іншого вони пропонують: зменшити доходи ГБ на 115 млрд гривень, збільшити витрати на 96 млрд гривень. Відповідно, дефіцит ГБ збільшиться на 202 млрд гривень (!), Або майже в 4 рази!!", - написав депутат.

Він додав, що як покриття дефіциту пропонується збільшити внутрішні запозичення на 147 млрд гривень (швидше за все йдеться про прихованої емісії) та зовнішні на 131 млрд гривень.

Також пропонується створити у державному бюджеті стабілізаційний фонд у 124 млрд гривень, який буде розподіляти Кабмін практично в ручному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд (ПФ) заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

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