Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавируса

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для украинских банков из-за влияния коронавируса, после того как в НБУ рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

"Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, негативно влияет на кредиты банков и может привести к негативным рейтинговым действиям", - говорится в нем.

Отмечается, что агенство изменило прогноз по банковскому сектору на негативный для семи из восьми рынков, а именно: России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии.

По данным агенства, степень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов (от снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), мероприятий национальных властей и отдельных банков, бизнес-профили, риски и финансовые показатели которых идут на спад.

Также в агетнстве подчеркнули, что банки с рейтингом "B" обычно имеют более высокий допуск на обесценение финансовых показателей, чем банки в диапазонах "BB" и "BBB".

Качество корпоративных активов в регионе снизится из-за снижения экономической активности и высокой долларизации кредитов, поскольку обменные курсы оказываются под давлением.

Ранее Українські Новини писали о том, что доллар в обменниках панически растет четвертую неделю подряд. Ткже отмечается, что дефицит наличного доллара связан с отменой авиасообщения с США.