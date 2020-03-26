У Франції оголосили військову операцію для боротьби з коронавірусом

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавіруса, яким у світі заразилися майже півмільйона людей. Про це повідомляє RFI.

Макрон зазначив, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні і захисні функції.

"Ми перебуваємо в стані війни, і перед обличчям піку епідемії, я вирішив, за пропозицією начальника Генштабу, почати операцію Résilience ("Стійкість"), окрему (від операції) Sentinelle ("Вартовий"), в ході якої триває боротьба (військових) з тероризмом", - сказав президент.

Емманюель Макрон також закликав до національної єдності в боротьбі з коронавірусом і пообіцяв серйозні фінансові вливання в охорону здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних, від коронавирусной хвороби у світі померли 21 276 осіб, одужали – 114 012. Всього зареєстровано 470 973 випадки зараження COVID-19.

Також Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симптомами коронавіруса і контактних осіб.

Крім цього Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.