В Сумской области умерла заболевшая коронавирусом женщина, - облгосадминистрация

Заболевшая коронавирусом в Конотопе (Сумская область) женщина умерла. Об этом говорится в сообщении на сайте Сумской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Женщина, жительница Конотопского района, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в Конотопской центральной районной больницы", - сказано в нем.

Отмечается, что причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза.

Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти.

Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Сумской области был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.