Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Эстонии

В то время, как в некоторых европейских странах эпидемия коронавируса идет на спад, первую смерть от инфекции зафиксировали в Эстонии, где ранее ввели карантин. Об этом передает местное агентство ERR. В частности, от вируса скончалась 83-летняя женщина, у которой были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой. Отмечается, что она умерла в Центральной Таллинской больнице от вируса. "Это очень печальный день. Мы должны быть готовы к тому, что вирус приведет к другим смертей в Эстонии. Именно поэтому очень важно внимательно следить за лицами преклонного возраста и теми, кто имеет хронические болезни", - отметил руководитель кризисного центра эстонского агентства здравоохранения Аркадий Попов. Как сообщали Українські Новини, в Испании у вице-премьера зафиксировали коронавирус. Кроме того, во Франции заявили, что число умерших от COVID-19 намного выше, чем в сводках. Также в Мадриде полиция оштрафовала на улице пенсионера за "охоту на покемонов" на карантине.