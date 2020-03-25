Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Эстонии

В частности, от вируса скончалась 83-летняя женщина, у которой были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Отмечается, что она умерла в Центральной Таллинской больнице от вируса.

"Это очень печальный день. Мы должны быть готовы к тому, что вирус приведет к другим смертей в Эстонии. Именно поэтому очень важно внимательно следить за лицами преклонного возраста и теми, кто имеет хронические болезни", - отметил руководитель кризисного центра эстонского агентства здравоохранения Аркадий Попов.

Как сообщали Українські Новини, в Испании у вице-премьера зафиксировали коронавирус.

Кроме того, во Франции заявили, что число умерших от COVID-19 намного выше, чем в сводках.