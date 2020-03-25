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25 марта 2020, среда, 21:29 163
Мир 2020-03-25T21:29:08+02:00
Українські Новини
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Эстонии

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Эстонии

Елизавета Кесельман
Эстония, Смерть от коронавируса, коронавирус в Эстонии
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В то время, как в некоторых европейских странах эпидемия коронавируса идет на спад, первую смерть от инфекции зафиксировали в Эстонии, где ранее ввели карантин. Об этом передает местное агентство ERR.

В частности, от вируса скончалась 83-летняя женщина, у которой были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Отмечается, что она умерла в Центральной Таллинской больнице от вируса. 

"Это очень печальный день. Мы должны быть готовы к тому, что вирус приведет к другим смертей в Эстонии. Именно поэтому очень важно внимательно следить за лицами преклонного возраста и теми, кто имеет хронические болезни", - отметил руководитель кризисного центра эстонского агентства здравоохранения Аркадий Попов.

Как сообщали Українські Новини, в Испании у вице-премьера зафиксировали коронавирус. 

Кроме того, во Франции заявили, что число умерших от COVID-19 намного выше, чем в сводках.

Также в Мадриде полиция оштрафовала на улице пенсионера за "охоту на покемонов" на карантине.

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