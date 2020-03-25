Коронавірус виявили у віце-прем'єра Іспанії

В Іспанії, де спостерігається один з найвищих рівнів смертності від COVID-19, коронавірусом заразився віце-президент Іспанії Кармен Кальво. Про це повідомляє агентство El Independiente.

Наголошується, що чиновниця здала два тести на коронавірус. Перший виявився негативний, а другий - позитивним. Однак після медичного обстеження все ж виявилося, що Кальво інфікована.

Віце-президента госпіталізували в мадридську клініку, куди вона відправилася в неділю вдень. Після проходження різних аналізів лікарі вирішили залишитися в лікарні із-за респіраторної інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, у принца Уельського Чарльза, сина королеви Великобританії Єлизавети II, підтвердили зараження новим коронавірусом.

Крім того, еко-активістка Грета Тунберг вважає, що заразилася коронавірусом, але підтвердити цього не може, тому що в Швеції тести на COVID-19 робляться тільки в крайніх випадках.

у Мадриді поліція оштрафувала на вулиці пенсіонера за "полювання на покемонів" на карантині.