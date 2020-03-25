Производитель искусственного покрытия для футбольных полей нанес ущерб госбюджету на сумму 9,4 млн гривен

Полиция Киева сообщила руководителю предприятия - производителя искусственного покрытия для 66 футбольных полей о подозрении в нанесении ущерба государственному бюджету на сумму 9,4 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Следователи установили, что закупка искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей осуществлялась по завышенным ценам и только у одного предприятия. Поэтому госбюджету и бюджету Киева нанесен ущерб на более чем 9,4 млн гривен", - говорится в нем.

В частности, следователи разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием".

Согласно сообщению, полицейские установили, что стоимость искусственного покрытия для футбольных полей была умышленно завышена на 30 процентов.

Кроме того, право на поставку искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей имело только одно предприятие. Решается вопрос об избрании производителю искусственного покрытия меры пресечения. Также полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению всех соучастников преступной схемы.

Действия инкриминируются ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, полиция похвасталась, как разгромила цех по производству антисептика, которого нет в аптеках.

Тем временем полиция увеличила количество патрулей, проверяющих людей в самоизоляции.