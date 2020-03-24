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24 марта 2020, вторник, 15:31 1287
Силовые структуры 2020-03-24T16:30:02+02:00
Українські Новини
Полиция увеличила количество патрулей, проверяющих людей в самоизоляции

Полиция увеличила количество патрулей, проверяющих людей в самоизоляции

Елена Новикова
Полиция, Патруль, Нацполиция, Эвакуация украинцев, самоизоляция
Полиция Фото: Украинская правда
Полиция Фото: Украинская правда

В то время, как некоторые украинцы не соблюдают правила карантина, полиция увеличила количество патрулей, которые выборочно проверяют находящихся в самоизоляции людей. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

Он напомнил, что украинцы, которые возвращаются на территорию Украины, подписывают согласие на прохождение 14-дневной самоизоляции в домашних условиях.

"Соблюдение этого согласия контролируется как эпидемиологами, так и Национальной полицией. Сегодня полиция увеличила количество патрулей, которые будут проводить выборочные проверки соблюдения условий самоизоляции. Без этого мы никак не сможем преодолеть вспышки инфекционных болезней, в том числе коронавирусной", - подчеркнул Ляшко.

Замминистра призвал соблюдать условия карантина.

"Не нужно надеяться, что только полиция палками будет разгонять нас по комнатах, жилых домах. Этого не должно быть. Мы должны осознанно сами относится к этому вопросу", - сказал он.

Также Ляшко отметил, что, согласно исследованию Министерства здравоохранения, в период с начала карантина наблюдается уменьшение количества заболевших гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

"Это может опосредованно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект", - считает замминистра.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 23 марта Национальная полиция составила 1 553 протокола о нарушении режима карантина.

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