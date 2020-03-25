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25 березня 2020, середа, 17:33 16
Силові структури 2020-03-25T19:45:03+02:00
Українські Новини
Виробник штучного покриття для футбольних полів завдав збитків держбюджету на суму 9,4 млн гривень

Виробник штучного покриття для футбольних полів завдав збитків держбюджету на суму 9,4 млн гривень

Таня Войтюк
Нацполіція, Держбюджет, кримінальний кодекс, штучне покриття
Покриття поля. Фото: freepik
Покриття поля. Фото: freepik

Поліція Києва повідомила керівнику підприємства - виробника штучного покриття для 66 футбольних полів про підозру у нанесенні збитків державному бюджету на суму 9,4 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Слідчі встановили, що закупівля штучного покриття для 66 столичних футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і тільки у одного підприємства. Тому держбюджету і бюджету Києва завдано збитків на більше ніж 9,4 млн гривень", - сказано в ньому.

Зокрема, слідчі викрили злочинну схему розкрадання коштів, виділених у 2017 році на фінансування бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям".

Згідно з повідомленням, поліцейські встановили, що вартість штучного покриття для футбольних полів було навмисне завищено на 30 відсотків. Крім того, право на постачання штучного покриття для 66 столичних футбольних полів мало тільки одне підприємство.

Вирішується питання про обрання виробнику штучного покриття запобіжного заходу. Також поліцейські проводять комплекс заходів щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми.

Дії інкримінуються за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція похвалилася, як розгромила цех по виробництву антисептика, якого немає в аптеках.

Тим часом поліція збільшила кількість патрулів, перевіряючих людей в самоізоляції.

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