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25 марта 2020, среда, 15:18 364
Политика 2020-03-25T15:19:04+02:00
Українські Новини
Горнолыжный курорт "Буковель" прекратил работу на время карантина

Горнолыжный курорт "Буковель" прекратил работу на время карантина

Ольга Фандорина
Карантин, Буковель, Горнолыжный курорт, карантин в Украине
Буковель Фото: Nezabarom.ua
Буковель Фото: Nezabarom.ua

Туристический комплекс "Буковель" решил со среды приостановить работу на время карантина, продленного почти на месяц.

Об этом говорится в сообщении комплекса, передают Українськi Новини.

"Начиная со среды, 25 марта, мы останавливаем работу подъемников и досрочно закрываем зимний сезон 2019-2020", - сказано в нем.

Со среды комплекс прекращает прием туристов и закрывает все сервисы.

Согласно сообщению, основной причиной закрытия является отсутствие достоверной информации о распространении коронавируса в Украине и о степени готовности системы здравоохранения к приему больных и тестированию на инфекцию.

Также нет информации о том, насколько ответственно относятся к самоизоляции люди, которые вернулись в Украину из других стран.

Как сообщали Українські Новини, Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще 22 марта.

Ранее, 23 марта, Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

А в МОЗ за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

Также Тернопольськой области зафиксировали четвертую в Украине смерть от коронавируса. Умерший контактировал с со священником на похоронах в Залещиках, который первым заболел коронавирусом.

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