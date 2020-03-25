Средний курс лечения от коронавируса — 20 дней, — Кличко

Средний курс лечения больных коронавирусом — 20 дней с момента выявления первых симптомов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга со ссылкой на китайских медиков, с которыми украинские врачи пообщались во время телемоста.

По словам Кличка, особо сложная ситуация была вначале эпидемии, когда многие люди пренебрегали правилами безопасности и вовремя не обращались к врачу. С этим медики связывают первоначальную высокую смертность.

Также китайские врачи проинструктировали украинских медиков, как самим не заболеть.

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Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что Киевская городская больница №8 не будет принимать больных коронавирусом, поскольку не входит в список определенных опорных больниц для госпитализации больных COVID-19.

При эторм мэр столицы заявил, что Кабмин имеет полномочия остановить рост цен на продукты питания.

Тем временем, Виталий Кличко не может назвать дату открытия метро в Киеве.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

В Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.