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25 марта 2020, среда, 14:02 321
Общество 2020-03-25T14:45:02+02:00
Українські Новини
Средний курс лечения от коронавируса — 20 дней, — Кличко

Средний курс лечения от коронавируса — 20 дней, — Кличко

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине, карантин в Киеве
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Средний курс лечения больных коронавирусом — 20 дней с момента выявления первых симптомов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга со ссылкой на китайских медиков, с которыми украинские врачи пообщались во время телемоста.

По словам Кличка, особо сложная ситуация была вначале эпидемии, когда многие люди пренебрегали правилами безопасности и вовремя не обращались к врачу. С этим медики связывают первоначальную высокую смертность.

Также китайские врачи проинструктировали украинских медиков, как самим не заболеть.

Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что Киевская городская больница №8 не будет принимать больных коронавирусом, поскольку не входит в список определенных опорных больниц для госпитализации больных COVID-19.

При эторм мэр столицы заявил, что Кабмин имеет полномочия остановить рост цен на продукты питания.

Тем временем, Виталий Кличко не может назвать дату открытия метро в Киеве. 

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

В Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

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