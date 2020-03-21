Как не заразиться коронавирусом и когда нужно обязательно обратиться к врачу

В то время, как количество зараженных коронавирусом в Украине растет каждый день, а чаще всего заболевают люди, вернувшиеся недавно из-за границы, единственный способ уберечься от заражения опасным вирусом - это соблюдать карантин. А в случае заболевания необходимо вовремя обратиться за квалифицированной медицинской помощью и не заниматься самолечением. Об этом Українським Новинам сообщила врач-пульмонолог, терапевт первой категории Яна Умовист. "Главное, что могут сделать люди на сегодняшний день - сократить количество контактов, быть дома. А украинцы, которые вернулись из-за границы должны обязательно самоизолироваться в течение двух недель с момента возвращения", - сказала врач. По словам медика, в первую очередь карантин в целом снизит количество заболевших коронавирусом. "Также пик заболеваемости растянется во времени, что даст возможность медикам успеть оказать помощь большему количеству людей", - сообщила Умовист. В то же время, врач рассказала, что коронавирусная инфекция относится к группе респираторных вирусов. Их больше 200 и они вызывают банальные ОРВИ и, учитывая сезонный всплеск простуд, не стоит паниковать, если начался насморк и другие симптомы простуды. Однако, по ее словам, обязательно необходимо обратиться к врачу в случае: при повышении температуры тела выше 38 стойко больше 3-х суток кашле, преимущественно сухом, ощущении нехватки воздуха (одышке), боли в грудной клетке выраженной общей слабости. "Однозначно диагноз можно подтвердить после поведения теста. У врачей есть четкие алгоритмы работы с такими пациентами", - сообщила врач. По ее словам, алгоритм лечения пневмонии, вызванной различными агентами (бактериями, вирусами, грибками и пр.) регламентирован соответствующим приказом МОЗ Украины. Как сообщали Українські Новини, во Львове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, в то время как в мире заразилось более 234 тысячи человек. Также Українські Новини писали о том, какие симптомы коронавируса и что делать при подозрении. Помимо этого доктор Комаровский рассказал о том, как можно заразиться и дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе.