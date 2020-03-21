Как не заразиться коронавирусом и когда нужно обязательно обратиться к врачу

В то время, как количество зараженных коронавирусом в Украине растет каждый день, а чаще всего заболевают люди, вернувшиеся недавно из-за границы, единственный способ уберечься от заражения опасным вирусом - это соблюдать карантин. А в случае заболевания необходимо вовремя обратиться за квалифицированной медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Об этом Українським Новинам сообщила врач-пульмонолог, терапевт первой категории Яна Умовист.

"Главное, что могут сделать люди на сегодняшний день - сократить количество контактов, быть дома. А украинцы, которые вернулись из-за границы должны обязательно самоизолироваться в течение двух недель с момента возвращения", - сказала врач.

По словам медика, в первую очередь карантин в целом снизит количество заболевших коронавирусом. "Также пик заболеваемости растянется во времени, что даст возможность медикам успеть оказать помощь большему количеству людей", - сообщила Умовист.

В то же время, врач рассказала, что коронавирусная инфекция относится к группе респираторных вирусов. Их больше 200 и они вызывают банальные ОРВИ и, учитывая сезонный всплеск простуд, не стоит паниковать, если начался насморк и другие симптомы простуды.

Однако, по ее словам, обязательно необходимо обратиться к врачу в случае:

при повышении температуры тела выше 38 стойко больше 3-х суток

кашле, преимущественно сухом,

ощущении нехватки воздуха (одышке),

боли в грудной клетке

выраженной общей слабости.

"Однозначно диагноз можно подтвердить после поведения теста. У врачей есть четкие алгоритмы работы с такими пациентами", - сообщила врач.

По ее словам, алгоритм лечения пневмонии, вызванной различными агентами (бактериями, вирусами, грибками и пр.) регламентирован соответствующим приказом МОЗ Украины.

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