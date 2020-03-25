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25 марта 2020, среда, 12:31 257
Общество 2020-03-25T12:32:09+02:00
Українські Новини
Дата открытия метро в Киеве неизвестна

Дата открытия метро в Киеве неизвестна

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Пресс-конференция, Коронавирус, закрытие метро, коронавирус в Киеве

Сейчас проходит онлайн пресс-конференция Киевского городского головы Виталия Кличко относительно текущей ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий, и в частности - продлят ли ограничения на работу метрополитена и прочих, передают Українські Новини. 

На вопрос, вправду ли киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля, Виталий Кличко ответил, что по решению Кабинета Министров работа метрополитена приостановлена в Киеве, Днипре и Харькове.

"Мы можем соглашаться с этим решениеем, а можем не соглашаться, однако в многих странах введены такие же решения. И мы также пошли на этот шаг. Предварительно - до 3 апреля. Если вирус будет распространяться с такой же динамикой - то ограничения будут действовать. Потому дату открытия метро я вам сегодня сказать не могу", - сказал Кличко.

Таймкод: 11.00

Как сообщали Українські Новини, Киевский метрополитен на время карантина приостановил свою работу с 18 марта.

Вместе с этим, харьковское метро закрылось 17 марта в 20:00.

ПРи этом в Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки.

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