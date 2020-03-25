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25 марта 2020, среда, 13:37 692
Общество 2020-03-25T15:15:02+02:00
Українські Новини
Кличко рассказал, цены на какие продукты надо сдержать

Кличко рассказал, цены на какие продукты надо сдержать

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Цены на продукты, карантин в Киеве

Кабинет Министров Украины может повлиять на цены социально значимых товаров и остановить их рост, пока в стране введен карантин.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По словам Кличко, он направил в Кабмин обращение, чтобы обеспечить контроль за ценами на необходимые лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. По словам мэра столицы, у министров есть полномочия остановить рост цен на них.

Кличко заявил, что Кабмин должен не допустить в столице и в стране поднятия цен на следующий список товаров:

  • сахар;
  • соль;
  •  мука;
  • чай;
  • сливочное масло;
  • подсолнечное масло;
  • гречка;
  • рис;
  • макаронные изделия;
  • питьевая вода;
  • консервы длительного хранения.

И другие продукты, которые пользуются у людей наибольшим спросом.

Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что Киевская городская больница №8 не будет принимать больных коронавирусом, поскольку не входит в список определенных опорных больниц для госпитализации больных COVID-19.

Тем временем, Виталий Кличко не может назвать дату открытия метро в Киеве. 

В Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

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