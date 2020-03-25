Кличко рассказал, цены на какие продукты надо сдержать

Кабинет Министров Украины может повлиять на цены социально значимых товаров и остановить их рост, пока в стране введен карантин.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По словам Кличко, он направил в Кабмин обращение, чтобы обеспечить контроль за ценами на необходимые лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. По словам мэра столицы, у министров есть полномочия остановить рост цен на них.

Кличко заявил, что Кабмин должен не допустить в столице и в стране поднятия цен на следующий список товаров:

сахар;

соль;

мука;

чай;

сливочное масло;

подсолнечное масло;

гречка;

рис;

макаронные изделия;

питьевая вода;

консервы длительного хранения.

И другие продукты, которые пользуются у людей наибольшим спросом.

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Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что Киевская городская больница №8 не будет принимать больных коронавирусом, поскольку не входит в список определенных опорных больниц для госпитализации больных COVID-19.

Тем временем, Виталий Кличко не может назвать дату открытия метро в Киеве.

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