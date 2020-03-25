Кличко рассказал, цены на какие продукты надо сдержать

Кабинет Министров Украины может повлиять на цены социально значимых товаров и остановить их рост, пока в стране введен карантин. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга. По словам Кличко, он направил в Кабмин обращение, чтобы обеспечить контроль за ценами на необходимые лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. По словам мэра столицы, у министров есть полномочия остановить рост цен на них. Кличко заявил, что Кабмин должен не допустить в столице и в стране поднятия цен на следующий список товаров: сахар; соль; мука; чай; сливочное масло; подсолнечное масло; гречка; рис; макаронные изделия; питьевая вода; консервы длительного хранения. И другие продукты, которые пользуются у людей наибольшим спросом. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ZJfy8ZfCDus" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что Киевская городская больница №8 не будет принимать больных коронавирусом, поскольку не входит в список определенных опорных больниц для госпитализации больных COVID-19. Тем временем, Виталий Кличко не может назвать дату открытия метро в Киеве. В Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.