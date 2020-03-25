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  • В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует
25 марта 2020, среда, 09:30 1474
Азия 2020-03-25T10:19:47+02:00
Українські Новини
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует

В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует

Кира Молчанова
Китай, Вирус, Болезнь, Вирусы, Крысы, Хантавирус
Крыса. Фото: animalwild.net
Крыса. Фото: animalwild.net

В Китае, который только начал оправляться от эпидемии коронавируса, фиксируют вспышку нового заболевания: от хантавируса зафиксирована первая смерть, а еще больше 30 человек отправили на карантин.

Об этом сообщает Global Times.

Первым погибшим оказался житель провинции Юньнань. Мужчина ехал в Шаньдун. Врачи проверяют остальных пассажиров автобуса, в котором ехал умерший. Есть ли среди них зараженные — пока неизвестно.

Хантавирус — это род вируса человека и животных. Распространяется через грызунов. Заразиться им можно от крыс и мышей, а также от укусов некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Заразиться им от человека нельзя, но вирус легко передается по воздуху и способен заразить даже здорового человека. Вирус вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром — тяжелое респираторное заболевание.

Симптомы хантавируса похожи на симптомы других респираторных заболеваний — это головная боль, кашель, слабость, проблемы с пищеварением, рвота. Пока не существует специального лечения или вакцины от хантавируса, а сам вирус изучен недостаточно.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на сегодня, 25 марта, COVID-19 в мире больны больше 400 тысяч человек.

За предыдущие сутки, 24 марта, в Украине зафиксировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 113 заболевших.

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