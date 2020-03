В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует

Об этом сообщает Global Times.

Первым погибшим оказался житель провинции Юньнань. Мужчина ехал в Шаньдун. Врачи проверяют остальных пассажиров автобуса, в котором ехал умерший. Есть ли среди них зараженные — пока неизвестно.

Хантавирус — это род вируса человека и животных. Распространяется через грызунов. Заразиться им можно от крыс и мышей, а также от укусов некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Заразиться им от человека нельзя, но вирус легко передается по воздуху и способен заразить даже здорового человека. Вирус вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром — тяжелое респираторное заболевание.

Симптомы хантавируса похожи на симптомы других респираторных заболеваний — это головная боль, кашель, слабость, проблемы с пищеварением, рвота. Пока не существует специального лечения или вакцины от хантавируса, а сам вирус изучен недостаточно.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW