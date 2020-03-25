Хантавирус уже давно в Украине, но угрозы эпидемии нет, – вирусолог

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского Алла Мироненко исключает вероятность распространения и угрозы эпидемии хантавируса, от которого в Китае умер первый человек. Об этом она сообщила Українським Новинам. "Вероятности перерасти хантавирусу в эпидемию нет", - сказала она. Также она сообщила, что этот вирус существует уже давно, в том числе и на западной части Украины. Мироненко отметила, что хантавирус не передается от человека к человеку, единственным источником заболевания являются различные грызуны. По ее словам, это редкое заболевание, которое иногда приводит к смерти человека. Она подчеркнула, что нет никаких поводов для паники вокруг хантавируса. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 10:00 25 марта количество заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось на 29 до 113. Также по данным на 25 марта количество зараженных коронавирусом Covid-19 по всему миру перевалило за 400 тысяч людей.