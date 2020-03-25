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25 марта 2020, среда, 18:34 172
Медицина 2020-03-25T18:42:05+02:00
Українські Новини
Хантавирус уже давно в Украине, но угрозы эпидемии нет, – вирусолог

Хантавирус уже давно в Украине, но угрозы эпидемии нет, – вирусолог

Елена Новикова
Вирус, Хантавирус, Эпидемия хантавируса, Распространение хантавируса
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского Алла Мироненко исключает вероятность распространения и угрозы эпидемии хантавируса, от которого в Китае умер первый человек.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Вероятности перерасти хантавирусу в эпидемию нет", - сказала она.

Также она сообщила, что этот вирус существует уже давно, в том числе и на западной части Украины.

Мироненко отметила, что хантавирус не передается от человека к человеку, единственным источником заболевания являются различные грызуны.

По ее словам, это редкое заболевание, которое иногда приводит к смерти человека.

Она подчеркнула, что нет никаких поводов для паники вокруг хантавируса.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 10:00 25 марта количество заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине увеличилось на 29 до 113.

Также по данным на 25 марта количество зараженных коронавирусом Covid-19 по всему миру перевалило за 400 тысяч людей.

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