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  • В Китаї від хантавірусу померла перша людина. Вакцини від хвороби не існує
25 березня 2020, середа, 09:29 16
Азія 2020-03-25T10:19:05+02:00
Українські Новини
В Китаї від хантавірусу померла перша людина. Вакцини від хвороби не існує

В Китаї від хантавірусу померла перша людина. Вакцини від хвороби не існує

Кира Молчанова
Китай, віруси, Вірус, Хантавірус
Щур. Фото: animalwild.net
Щур. Фото: animalwild.net

У Китаї, який тільки почав оговтуватися від епідемії коронавірусу, фіксують спалах нового захворювання: від хантавірусу зафіксована перша смерть, а більше 30 людей відправили на карантин.

Про це повідомляє Global Times.

Першим загиблим виявився житель провінції Юньнань. Чоловік їхав у Шаньдун. Лікарі перевіряють решти пасажирів автобусу, яким він пересувався. Чи є серед них заражені — поки невідомо.

Хантавірус — це рід вірусу людини і тварин. Поширюється через гризунів. Заразитися ним можна від щурів і мишей, а також від укусів деяких видів комахоїдних кажанів. Заразитися їм від людини не можна, але вірус легко передається повітрям і здатний заразити навіть здорову людину. Вірус викликає хантавірусний кардіопульмональний синдром — важке респіраторне захворювання.

Симптоми хантавірусу схожі на симптоми інших респіраторних захворювань — це головний біль, кашель, слабкість, проблеми з травленням, блювання. Поки не існує спеціального лікування або вакцини від хантавірусу, а сам вірус вивчений недостатньо.

Як повідомляли Українські Новини, станом на сьогодні, 25 березня, на COVID-19 у світі хворі більше 400 тисяч осіб.

За минулу добу, 24 березня, в Україні зафіксовано 29 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в країні 113 хворих.

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