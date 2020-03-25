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  • Гендиректор "Борисполя" Рябікін задекларував зарплату більше, ніж разом у Зеленського і Мендель
25 березня 2020, середа, 06:20 18
Фінанси 2020-03-25T09:00:02+02:00
Українські Новини
Гендиректор "Борисполя" Рябікін задекларував зарплату більше, ніж разом у Зеленського і Мендель

Гендиректор "Борисполя" Рябікін задекларував зарплату більше, ніж разом у Зеленського і Мендель

Кира Молчанова
Зарплата, аеропорт
Аеропорт
Аеропорт "Бориспіль". Термінал F. Фото: hyser.com

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 369,55 тис. гривень зарплати в березні.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Зокрема, 6 березня Рябікін отримав 136,15 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль".

Також 20 березня Рябікін задекларував отримання ще 233,4 тис. гривень зарплати на тому ж підприємстві.

Крім того, він задекларував отримання 167,2 тис. гривень доходу від здачі в оренду майна Посольства Ізраїлю в Україні і забезпечувальний платіж за квартиру згідно попереднім договором купівлі-продажу в розмірі 271 261 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата Президента Володимира Зеленського за лютий становила 28 тис. гривень.

Прес-секретар Президента України Юлія Мендель у лютому отримала зарплату в 45 885 гривень.

У лютому генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 583,5 тис. гривень зарплати, а в січні — майже півмільйона гривень.

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