Гендиректор "Борисполя" Рябікін задекларував зарплату більше, ніж разом у Зеленського і Мендель

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 369,55 тис. гривень зарплати в березні.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Зокрема, 6 березня Рябікін отримав 136,15 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль".

Також 20 березня Рябікін задекларував отримання ще 233,4 тис. гривень зарплати на тому ж підприємстві.

Крім того, він задекларував отримання 167,2 тис. гривень доходу від здачі в оренду майна Посольства Ізраїлю в Україні і забезпечувальний платіж за квартиру згідно попереднім договором купівлі-продажу в розмірі 271 261 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата Президента Володимира Зеленського за лютий становила 28 тис. гривень.

Прес-секретар Президента України Юлія Мендель у лютому отримала зарплату в 45 885 гривень.

У лютому генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 583,5 тис. гривень зарплати, а в січні — майже півмільйона гривень.