В Украине уже 97 заболевших коронавирусом: карта распространения

В то время, как за день Минздрав получил 111 подозрений на коронавирус, по состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 13 до 97.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", - сказал он.

Таким образом, количество зафиксированных случаев заболевания увеличилось до 97, 37 из которых - в Черновицкой области.

Ляшко отметил, что все новые случаи выявлены у контактных лиц.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українськi Новини, еще 13 случаев заражения подтвердили в Черновицкой области. Всего там 38 инфицированных

23 марта было подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 из которых - в Киевской области. 26 случаев коронавирусной инфекции были выявлены 22 марта, 6 случаев - 21 марта, 15 случаев - 20 марта.

Всего в мире насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.