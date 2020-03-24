Замминистра здравоохранения рассказал, как правильно обрабатывать руки антисептиком

Одним из способов, которые помогают защититься от коронавируса, является мытье и дезинфекция рук. Руки необходимо мыть под проточной водой, а если нет возможности сделать это, тогда нужно обработать руки антисептиком. Но не все украинцы знают, как правильно это делать. О том, как пользоваться антисептиком, рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, необходимо нанести на руки 2,5-3 миллилитра дезинфицирующего средства и равномерно втереть в ладони на протяжении 20-30 секунд.

"Именно 2,5-3 мл жидкости позволят нам 20-30 секунд иметь влажные руки, в которые мы втираем. Именно эти 20-30 секунд приведут к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизма и вирусы, которые находятся у нас на ладонях, и после этого будем чувствовать безопасность, и после этого можем протереть глаза, если оно этого потребует", - рассказал Виктор Ляшко.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, как сделать спиртосодержащий и бесспиртовой антисептик для рук в домашних условиях.