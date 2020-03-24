В Тернопольской области выявлены 2 новых случая заражения коронавирусом

Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом заявляет о 2 новых случаях заражения коронавирусом, которым в мире инфицировались почти 400 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении штаба на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 2 жителей Тернопольской области", - говорится в нем. Согласно сообщению, по состоянию на 17:00 24 марта в области всего выявлены 4 случая заболевания коронавирусом. Среди новых заболевших житель Монастырского района, 1966 года рождения, его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Указано, что еще одна инфицированная - тоже жительница Монастырского района, 1979 года рождения. Она находится в реанимационном отделении Монастырской больницы. Как защитить себя от коронавируса: самоизолироваться и избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, придерживаться минимальной дистанции - 1,5 метра; не прикасаться к лицу, особенно к глазам, носу и рту; продукты термически обрабатывать – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; немедленно обратиться к своему семейному врачу по телефону в случае появления первых симптомов ОРВИ. Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство здравоохранения заявило, что по состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 13 до 97. Тем временем, эпицентром заболеваемости коронавирусом в Украине стал Киев. По состоянию на 24 марта в Киеве зарегистрировано 28 случаев.