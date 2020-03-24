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24 марта 2020, вторник, 19:36 478 Инфографика
Медицина 2020-03-24T20:00:29+02:00
Українські Новини
В Тернопольской области выявлены 2 новых случая заражения коронавирусом

В Тернопольской области выявлены 2 новых случая заражения коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Профилактика коронавируса, коронавирус в Тернополе, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом заявляет о 2 новых случаях заражения коронавирусом, которым в мире инфицировались почти 400 тысяч человек.  Об этом говорится в сообщении штаба на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 2 жителей Тернопольской области", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по состоянию на 17:00 24 марта в области всего выявлены 4 случая заболевания коронавирусом.

Среди новых заболевших житель Монастырского района, 1966 года рождения, его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

Указано, что еще одна инфицированная - тоже жительница Монастырского района, 1979 года рождения.

Она находится в реанимационном отделении Монастырской больницы.

Как защитить себя от коронавируса:

  • самоизолироваться и избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, придерживаться минимальной дистанции - 1,5 метра;
  • не прикасаться к лицу, особенно к глазам, носу и рту;
  • продукты термически обрабатывать – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • немедленно обратиться к своему семейному врачу по телефону в случае появления первых симптомов ОРВИ.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство здравоохранения заявило, что по состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 13 до 97.

Тем временем, эпицентром заболеваемости коронавирусом в Украине стал Киев. По состоянию на 24 марта в Киеве зарегистрировано 28 случаев.

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В Тернопольской области выявлены 2 новых случая заражения коронавирусом
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