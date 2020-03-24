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24 березня 2020, вівторок, 20:58 8
Суспільство 2020-03-24T21:45:01+02:00
Українські Новини
В Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус

В Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус

Ольга Фандорина
Коронавірус, Смерть від коронавіруса, Прикарпаття, Covid-19
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

У вівторок, 24 березня, на Прикарпатті померла жінка, у якої підозрювали коронавірус COVID-19, який сьогодні виявили у двох людей у Тернопільській області. Про це повідомила прес-служба Івано-Франківської облдержадміністрації.

"Померла жінка 1960 року, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус. Результати аналізів очікуємо з лабораторії р. в Київ", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що детальна інформація з цього приводу буде повідомлена завтра, 25 березня, під час щоденного брифінгу.

Це вже третя жертва на Прикарпатті.

17 березня в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 56-річна франківка - у неї виявили коронавірус.

23 березня у цьому ж закладі померла 65-річна жінка. Була вона заражена коронавірусом - поки невідомо, аналізи досліджують в Києві.

Як захиститися від коронавіруса:

  • самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра;
  • не торкатися до обличчя, особливо очей, носа та рота;
  • продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • негайно звернутися до свого сімейного лікаря по телефону в разі появи перших симптомів ГРВІ.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, 21 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію.

Раніше повідомлялося про те, що у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб.

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