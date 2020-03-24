В Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус

У вівторок, 24 березня, на Прикарпатті померла жінка, у якої підозрювали коронавірус COVID-19, який сьогодні виявили у двох людей у Тернопільській області. Про це повідомила прес-служба Івано-Франківської облдержадміністрації. "Померла жінка 1960 року, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус. Результати аналізів очікуємо з лабораторії р. в Київ", - йдеться в повідомленні. Наголошується, що детальна інформація з цього приводу буде повідомлена завтра, 25 березня, під час щоденного брифінгу. Це вже третя жертва на Прикарпатті. 17 березня в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 56-річна франківка - у неї виявили коронавірус. 23 березня у цьому ж закладі померла 65-річна жінка. Була вона заражена коронавірусом - поки невідомо, аналізи досліджують в Києві. Як захиститися від коронавіруса: самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра; не торкатися до обличчя, особливо очей, носа та рота; продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця; негайно звернутися до свого сімейного лікаря по телефону в разі появи перших симптомів ГРВІ. Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, 21 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію. Раніше повідомлялося про те, що у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб.