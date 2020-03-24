Вводить чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине не требуется введение чрезвычайного положения.

Об этом Аваков сказал в комментарии "Украинской правде".

По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Аваков считает необходимым ежемесячно доплачивать 2,5-3 тыс. гривен пособия по вынужденной безработице гражданам на время карантина.

Также Аваков призывал Верховную Раду пересмотреть государственный бюджет и создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, Аваков заявил, что из-за сложившейся ситуации с карантином из-за коронавируса, у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства.