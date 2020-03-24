Вводити надзвичайний стан зараз не потрібно, - Аваков

На сьогодні для боротьби з епідемією коронавіруса в Україні не потрібно введення надзвичайного стану, вважає Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Про це Аваков сказав в коментарі "Українській правді".

За словами міністра, зараз для зупинки поширення коронавіруса потрібен загальний карантин.

"Для забезпечення карантину нам цілком достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє у Києві та інших містах... Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його введення може бути лише крайнім заходом", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков вважає необхідним щомісяця доплачувати 2,5-3 тис. гривень допомоги із вимушеного безробіття громадянам на час карантину.

Також Аваков закликав Верховну Раду переглянути державний бюджет і створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи для боротьби з коронавірусом.

Крім того, Аваков заявив, що через ситуацію з карантином через коронавірус, у людей може банально не вистачати коштів, щоб підтримати себе, сім'ю – купити їжу і ліки.