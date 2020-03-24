"Укрзализныця" назначила еще 2 поезда из Польши 25 марта

Акционерное общество "Укрзализныця" назначило еще два поезда "Перемышль – Киев" для эвакуации украинцев из Польши 25 марта после того, как отменила пассажирские поезда в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 25 марта под номером 716/715. По время рейса из Польши поезд сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17. Второй поезд под номером 706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что из Киева поезда отправятся без пассажиров.

Также сообщается, что билеты можно купить только онлайн при помощи онлайн-системы booking.uz.gov.ua.

Отмечается, что бригада стюардов, которая будет работать на рейсах, будет обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Как сообщали Українськi Новини, 23 марта из Перемышля отправился дополнительный поезд с украинцами, которые были эвакуированы из Польши.

Также 23 марта поезд с эвакуированными из Беларуси и Прибалтики украинцами прибыл в Киев, но их не выпускали, пока 5 человек не проверили на коронавирус.