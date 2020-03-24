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24 марта 2020, вторник, 17:33 1051 Документ
Судебная власть 2020-03-24T19:15:02+02:00
Українські Новини
Минюст признался, что за 4 года так и не смог написать изменения к закону о люстрации, чтобы он соответствовал

Минюст признался, что за 4 года так и не смог написать изменения к закону о люстрации, чтобы он соответствовал евростандартам

Ирина Дорофейчук
Люстрация, Министерство юстиции Украины, Минюст Украины, Очищение власти
Минюст Украины. Фото: НикВести
Минюст Украины. Фото: НикВести

Министерство юстиции Украины сообщило, что за 4 года (с февраля 2016 года) предложения о внесении изменений в закон "Об очищении власти" (люстрации) с целью приведения его в соответствие со стандартами Совета Европы находятся только на стадии доработки.

Об этом говорится в ответе Минюста на информационный запрос Українських Новин.

"... сообщаем, что по состоянию на сегодня (23.03.2020) Министерством юстиции Украины разрабатываются предложения о внесении изменений в Закон Украины "Об очищении власти" с целью приведения украинского законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы", - сказано в ответе министерства.

Как сообщил Минюст, 31 декабря 2014 года была создана рабочая группа (приказ Минюста №291/7) по доработке Закона Украины "Об очищении власти", разработан законопроект о внесении изменений в упомянутый закон, который 21 апреля 2015 года был зарегистрирован в Верховной Раде Украины (№2695).

Уточним, законопроект находился в Раде с 21 апреля 2015 года. В феврале 2016 года парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия вернул на доработку данный законопроект в Минюст. 29 августа 2019 года законопроект отозван в связи с истечением срока полномочий Рады предыдущего созыва.

Напомним, 24 февраля Большая палата Европейского суда по правам человека окончательно признала украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека.

Ранее глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что украинский закон "О люстрации" нарушает права человека и должен быть изменен.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский еще в октябре 2019 года внес на рассмотрение Рады законопроект №2287 об отмене закона о люстрации.

Как сообщали Українські Новини, 7 люстраторов Минюста за 2 месяца люстрировали 1 человека, получив 300 тыс. гривен зарплаты.

Источник : Українські новини
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